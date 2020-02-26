مطلوب فورا: خباز افرنجي للعمل في ابها بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب خباز افرنجي - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054600
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2,000 ريال
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2,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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