مطلوب فورا: خباز افرنجي للعمل في ابها بالمملكة العربية السعودية

المقابلة يوم الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب خباز افرنجي - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج