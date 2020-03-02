مطلوب فورا: خباز افرنجي - جزار للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الثلاثاء 2020/3/10 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل في السعودية في الرياض 1- خباز افرنجي 2- جزار - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055420
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2,000 ريال
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2,000 ريال
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