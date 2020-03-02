مطلوب فورا: خباز افرنجي - جزار للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

المقابلة يوم الثلاثاء 2020/3/10 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل في السعودية في الرياض 1- خباز افرنجي 2- جزار - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج