مطلوب فورا حلاقين للعمل بالسعوديه -المدينه المنوره

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لسلسله صالونات حلاقه بالسعوديه ( المدينه المنوره ) حلاق السن من ( 28 الى 35 عام ) شرط الخبره الجيده وحسن المظهر مسمى التأشيره صريح ( حلاق ) برجاء ارسال السى فى وصوره شخصيه وفيديو اثناء العمل موبايل : واتساب / 01000621799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050290
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مطلوب لصالون في أبوظبي مطلوب مدربات مساج لصالون حريمي في أبوظبي من أي جنسية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لصالون في أبوظبي مطلوب مدربات مساج لصالون حريمي في أبوظبي من أي جنسية عربية راتب 3500 درهم نسب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب حلاقين للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب حلاقين للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بمجموعه صالونات رجالى بالمدينه المنوره حلاقين السن من ( 21 الى 28 ) شرط حسن الم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/11/2019
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