مطلوب فورا حلاقين للعمل بالسعوديه -المدينه المنوره

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لسلسله صالونات حلاقه بالسعوديه ( المدينه المنوره ) حلاق السن من ( 28 الى 35 عام ) شرط الخبره الجيده وحسن المظهر مسمى التأشيره صريح ( حلاق ) برجاء ارسال السى فى وصوره شخصيه وفيديو اثناء العمل موبايل : واتساب / 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050290
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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