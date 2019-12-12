مطلوب فورا: باريستا - كابتن اوردر للعمل بالدمام بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "الدمام" *********************** باريستا - يجب ارسال فيديو للعمل كابتن اوردر - سياحة و فنادق - خبرة 3 سنوات ترسل السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045710
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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2,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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111,111 جنيه
2 ريال
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