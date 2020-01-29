مطلوب فورا بارستا للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للتعاقد بالسعوديه ( الرياض ) بارستا خبره بالمجال شرط المهنه بالجواز ( حلوانى ) برجاء ارسال السى فى وصور الشغل موبايل : واتساب / 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051729
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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2,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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