مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شرط لكل الوظائف - خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة - لا يزيد عن 32 سنة اخصائي مبيعات برامج الكترونية "رخصة قيادة" اخصائي دعم فني “MS SQL – MS Access” مسئول خدمة عملاء سيارات "رخصة قيادة" سيتم عمل المقابلة خلال 4 ايام برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي