مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شرط لكل الوظائف - خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة - لا يزيد عن 32 سنة اخصائي مبيعات برامج الكترونية "رخصة قيادة" اخصائي دعم فني “MS SQL – MS Access” مسئول خدمة عملاء سيارات "رخصة قيادة" سيتم عمل المقابلة خلال 4 ايام برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046638
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