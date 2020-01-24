مطلوب فورا اخصائى تسويق واشهار مواقع للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل بأحدى شركات السعوديه /الرياض اخصائى تسويق واشهار مواقع خبره بالاتى : التسويق عبر محركات SEO المنتديات / المدونات فيسبوك /توتير / انستجرام / لينكد ان / جوجل بلس عمل فيديوهات اعلانيه برجاء ارسال السى فى للتواصل وتحديد الراتب وموعد المقابله موبايل : واتساب / 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050235
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
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