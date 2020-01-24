مطلوب فورا اخصائى تسويق واشهار مواقع للعمل بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للعمل بأحدى شركات السعوديه /الرياض اخصائى تسويق واشهار مواقع خبره بالاتى : التسويق عبر محركات SEO المنتديات / المدونات فيسبوك /توتير / انستجرام / لينكد ان / جوجل بلس عمل فيديوهات اعلانيه برجاء ارسال السى فى للتواصل وتحديد الراتب وموعد المقابله موبايل : واتساب / 01000621799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050235
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مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل

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مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شرط لكل الوظائف - خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة -.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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مطلوب فورا: مندوب مبيعات للعمل بجدة في السعودية

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مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه فقط لا غير : حاصل على دبلوم .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مندوب مبيعات سيراميك للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مندوب مبيعات سيراميك للعمل بالسعودية

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المقابلة يوم الاثنين 2019/12/16 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2019
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