مطلوب فورا أطباء أسنان لكبرى المجمعات الطبية بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
- مطلوب فورا أطباء أسنان كافه التخصصات ( ذكور ـ أناث ). لكبرى المجمعات الطبية – بالرياض ـ والدمام - السعودية التخصصات التاليه : #أطباء_أسنان_عام. #أطباء_تقويم_أسنان #أطباء_زراعة_أسنان (خبرة لاتقل عن 100 زراعة سن). طبيعة التعاقد : 1ـ راتب حسب الخبره + عقد عائلى 2ـ عدد ساعات العمل 9 ساعات 3ـ توفر سكن مؤثث ـ المواصلات ـ الاقامة – تأمين طبى ـ تذاكر سفر 4-اجازة يوم اسبوع – اجازة 21 يوم مدفوعة الاجر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01092533165

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العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070425
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