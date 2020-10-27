مطلوب فوراً موظفين ادخال بيانات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي الأقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - عقد سنوي قابل للتجديد للتواصل واتساب 01022897236
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد خالد
التليفون: 01022897236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071759
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات _لا يشترط الخبره_من سن 45:18 سنة_لايقل المؤهل عن اعدادي _شفت6ساعات _توفير نظام وظيفي متك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

27/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager