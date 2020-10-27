مطلوب فوراً موظفين ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي الأقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - عقد سنوي قابل للتجديد للتواصل واتساب 01022897236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد خالد
|التليفون:
|01022897236
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|العنوان:
|جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071759
4,000 جنيه