مطلوب فوراً أخصائين جلدية بكبرى المراكز الطبية بمسقط عمان

(فرصة عمل)
|مطلوب أخصائين جلدية الشروط شرط اساسى الحصول علي الماجستير(يمكن قبول ماجستير 2020 شرط أن يكون خريج 2012 أو2013 )-شرط أساسي وجود داتافلو او برومترك لبدء الاجراءات فورا خبرة في التجميل والبشرة في مراكز متخصصة. مدة العقد سنتين ـ اجازة سنوية مدفوعة الاجر الراتب متميز3000 ريال عمانى قابل للزيادة حسب الخبرة+5%من دخل العيادة بعد 5000 ريال او10%بعد خصم المواد المستعملة+ونسبة من التحاليل والاشعة والعمليات.المركز الطبى يوفر تذاكر السفرـ تامين طبى ـ اقامة ـ سكن وموصلات اوبدل إرسالC.V على واتس أب أو إيميل.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01098206020
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084700
اتصل
اتصل
200 ريال
اتصل
200 ريال
اتصل
اتصل
300 ريال
اتصل
5,555 ريال
33,333 ريال
11 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
200 ريال