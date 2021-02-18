مطلوب فوراً أخصائين جلدية بكبرى المراكز الطبية بمسقط عمان

مطلوب أخصائين جلدية الشروط شرط اساسى الحصول علي الماجستير(يمكن قبول ماجستير 2020 شرط أن يكون خريج 2012 أو2013 )-شرط أساسي وجود داتافلو او برومترك لبدء الاجراءات فورا خبرة في التجميل والبشرة في مراكز متخصصة. مدة العقد سنتين ـ اجازة سنوية مدفوعة الاجر الراتب متميز3000 ريال عمانى قابل للزيادة حسب الخبرة+5%من دخل العيادة بعد 5000 ريال او10%بعد خصم المواد المستعملة+ونسبة من التحاليل والاشعة والعمليات.المركز الطبى يوفر تذاكر السفرـ تامين طبى ـ اقامة ـ سكن وموصلات اوبدل إرسالC.V على واتس أب أو إيميل.