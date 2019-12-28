مطلوب فورامحاسب خبره 3سنوات خبره بالمقاولات وتسويه الميزانيه للعمل بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب فورالكبري شركات المقاولات بالرياض محاسب سبق له العمل بمكتب محاسبه وخبره ثلاث يجيدتسويه الميزانيه للشركات اجاده تامه ويجيداللغه الانجليزيه واستخدام البرامج الحسابيه مجتهدوطموح وخبره بمجال المقاولات يرجي ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه وشهاده المؤهل وشهادات الخبره عالميل alshorouk.group777@gmail.com واتس اب /01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس محمد
|التليفون:
|01155140187
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047567
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,111 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال