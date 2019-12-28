مطلوب فورامحاسب خبره 3سنوات خبره بالمقاولات وتسويه الميزانيه للعمل بالرياض

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورالكبري شركات المقاولات بالرياض محاسب سبق له العمل بمكتب محاسبه وخبره ثلاث يجيدتسويه الميزانيه للشركات اجاده تامه ويجيداللغه الانجليزيه واستخدام البرامج الحسابيه مجتهدوطموح وخبره بمجال المقاولات يرجي ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه وشهاده المؤهل وشهادات الخبره عالميل alshorouk.group777@gmail.com واتس اب /01155140187
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهندس محمد
التليفون: 01155140187

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047567
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