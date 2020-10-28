مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيو

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيوانات راتب 2000ريال ونوفرالسكن والاقامه والتامين الطبي والمقابله والسفرفورا للجادين ارسال السيره الذاتيه وشهاده المؤهل عالميل alshorouk.group777@gmail.com والتواصل واتساب /01155140187
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهندس محمد
التليفون: 01155140187

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071039
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