مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيو

(فرصة عمل)
|مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيوانات راتب 2000ريال ونوفرالسكن والاقامه والتامين الطبي والمقابله والسفرفورا للجادين ارسال السيره الذاتيه وشهاده المؤهل عالميل alshorouk.group777@gmail.com والتواصل واتساب /01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس محمد
|التليفون:
|01155140187
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071039
اتصل
30 ريال
اتصل
300 ريال
200 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
4,000 ريال
25,000 ريال
اتصل
اتصل
30 ريال
25,000 ريال
4,000 ريال