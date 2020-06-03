مطلوب فوراا لكبرا المصانع بالاسكندريه مشرف HR علي درايه كامله بشئون الموظفين خبرة من 3 الي 5 سنوات بنفس المجال مؤهل عالي - لبق في التعامل - حسن المظهر للتواصل ارسال السيرة الذاتية علي : ismail.mobark@keenanholding.com او التواصل عبر الواتس فقط 00699578669530