(فرصة عمل)
|مطلوب فوراا لكبرا المصانع بالاسكندريه مشرف HR علي درايه كامله بشئون الموظفين خبرة من 3 الي 5 سنوات بنفس المجال مؤهل عالي - لبق في التعامل - حسن المظهر للتواصل ارسال السيرة الذاتية علي : ismail.mobark@keenanholding.com او التواصل عبر الواتس فقط 00699578669530
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كنان مصر
|التليفون:
|00966578669530
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|العنوان:
|الاسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060148
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