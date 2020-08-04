مطلوب فوراا أطباء أسنان كافه التخصصات ( ذكور ـ أناث ).

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
لكبرى المجمعات الطبية – بالرياض ـ والدمام - السعودية التخصصات التاليه : #أطباء_أسنان_عام. #أطباء_تقويم_أسنان #أطباء_زراعة_أسنان (خبرة لاتقل عن 100 زراعة سن). طبيعة التعاقد : 1ـ راتب حسب الخبره + عقد عائلى 2ـ عدد ساعات العمل 9 ساعات 3ـ توفر سكن مؤثث ـ المواصلات ـ الاقامة – تأمين طبى ـ تذاكر سفر 4-اجازة يوم اسبوع – اجازة 21 يوم مدفوعة الاجر المهتمين بالسفر يرجي إرسال السيرة الذاتية او فى حالة وجود اى ترشيحات يرجي إرسال ارقامهم علي الايميل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فوربزنس
التليفون: 01092533165

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العنوان: 6 جمال سالم- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 16,000 ريال
تاريخ الإعلان: 27/10/2020
رقم الإعلان: 2070517
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صورة الاعلان: مطلوب شيف البان ومشتقاته - في الجيزة مصر

مطلوب شيف البان ومشتقاته

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب التخصصات التالية للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/8/2020
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