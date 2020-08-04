مطلوب فوراا أطباء أسنان كافه التخصصات ( ذكور ـ أناث ).

(فرصة عمل)
|لكبرى المجمعات الطبية – بالرياض ـ والدمام - السعودية التخصصات التاليه : #أطباء_أسنان_عام. #أطباء_تقويم_أسنان #أطباء_زراعة_أسنان (خبرة لاتقل عن 100 زراعة سن). طبيعة التعاقد : 1ـ راتب حسب الخبره + عقد عائلى 2ـ عدد ساعات العمل 9 ساعات 3ـ توفر سكن مؤثث ـ المواصلات ـ الاقامة – تأمين طبى ـ تذاكر سفر 4-اجازة يوم اسبوع – اجازة 21 يوم مدفوعة الاجر المهتمين بالسفر يرجي إرسال السيرة الذاتية او فى حالة وجود اى ترشيحات يرجي إرسال ارقامهم علي الايميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فوربزنس
|التليفون:
|01092533165
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|العنوان:
|6 جمال سالم- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070517
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