مطلوب فوراا أطباء أسنان كافه التخصصات ( ذكور ـ أناث ).

لكبرى المجمعات الطبية – بالرياض ـ والدمام - السعودية التخصصات التاليه : #أطباء_أسنان_عام. #أطباء_تقويم_أسنان #أطباء_زراعة_أسنان (خبرة لاتقل عن 100 زراعة سن). طبيعة التعاقد : 1ـ راتب حسب الخبره + عقد عائلى 2ـ عدد ساعات العمل 9 ساعات 3ـ توفر سكن مؤثث ـ المواصلات ـ الاقامة – تأمين طبى ـ تذاكر سفر 4-اجازة يوم اسبوع – اجازة 21 يوم مدفوعة الاجر المهتمين بالسفر يرجي إرسال السيرة الذاتية او فى حالة وجود اى ترشيحات يرجي إرسال ارقامهم علي الايميل