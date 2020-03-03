مطلوب فورا:اخصائي تنظيم وادارة للعمل في جدة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية اخصائي تنظيم و ادارة دراسة و تقييم وضع الشركة الحالي بناء نظام الجودة و الرقابة و الطوارئ بناء الهيكل الوظيفي و نظام الرواتب و الترقيات عمل الوصف الوظيفي والصلاحيات المالية و الادارية اجادة اللغة الانجليزية خبرة 7 : 20 سنة السن 30 : 45 ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055026
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل