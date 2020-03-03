مطلوب فورا:اخصائي تنظيم وادارة للعمل في جدة بالمملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية اخصائي تنظيم و ادارة دراسة و تقييم وضع الشركة الحالي بناء نظام الجودة و الرقابة و الطوارئ بناء الهيكل الوظيفي و نظام الرواتب و الترقيات عمل الوصف الوظيفي والصلاحيات المالية و الادارية اجادة اللغة الانجليزية خبرة 7 : 20 سنة السن 30 : 45 ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com