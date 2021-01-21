مطلوب فورااخصائي انف واذن وحنجره لكبري مستوصفات جازان بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبري المستوصفات بجازان بالسعوديه اخصائي انف واذن وحنجره والمقابله والسفر فورا للجديه ارسال السيره الذاتيه والشهادات العلميه وجميع الاوراق التي تخص المجال عالميل alshorouk_group77@yahoo.com والتواصل واتس اب/01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشروق جروب
|التليفون:
|01155140187
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080901
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