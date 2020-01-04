مطلوب فورااا: مندوب مبيعات طبي للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مندوب مبيعات طبي - مؤهل عالي طبي "علوم – تمريض" - خبرة 1 : 3 سنوات - رخصة قيادة - لا يزيد عن 30 سنة توفر الشركة راتب اساسي + عمولة + سكن + انتقالات + اقامة + تأمين طبي + تذاكر طيران ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *************************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047622
111,111 ريال
111 ريال
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