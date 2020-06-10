(فرصة عمل)
|مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا راتب أساسي 4000 ريال بدل سكن 500 ريال إجازة سنويه مدفوعة الأجر بدل مكافأة نهاية الخدمة تامين طبي تذكرة سفر سنوى إرسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية على الايميل Eldokki2020@gmail.com واتس اب 00201157300236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الدقى
|التليفون:
|00201157300236 وتس اب فقط
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060574
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
30 ريال