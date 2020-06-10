مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا راتب أساسي 4000 ريال بدل سكن 500 ريال إجازة سنويه مدفوعة الأجر بدل مكافأة نهاية الخدمة تامين طبي تذكرة سفر سنوى إرسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية على الايميل Eldokki2020@gmail.com واتس اب 00201157300236
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الدقى
التليفون: 00201157300236 وتس اب فقط

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060574
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7/6/2020
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6/6/2020
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مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

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3/6/2020
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18/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف - في الجيزة مصر

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مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف استشارى / اخصائى / مقيم "عناية مركزة" استشارى اول اشعة نا.
العنوان:

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16/5/2020
صورة الاعلان: لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى اشعة - نائب اول اشعة - .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائية جلدية للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائية جلدية للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

هـام وعاجل مطلوب على وجه السرعة أخصائية جلدية للعمل بالسعودية خبرة سنتين بعد الماجستير رواتب مجزية ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

25/3/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشارى طب الطوارئ دكتوراه فى طب .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

21/3/2020
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