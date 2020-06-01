مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

(فرصة عمل)
|مطلوب فوراااااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة ارسال السيرة الذاتية وصورة الترخيص الهيئة السعودية eldokki2020@gmail.com واتس اب 00201157300236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الدقى
|التليفون:
|00201157300236 وتس اب فقط
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060171
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
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