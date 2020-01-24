مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - فنى معدات مطابخ - خبره فى الافران والبوتجازات الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050935
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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