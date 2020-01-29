مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - شيف مشويات - السن لا يزيد عن 35 - شيف ساخن - السن لا يزيد عن 35 - شيف بارد - السن لا يزيد عن 35 - شيف شاورما - السن لا يزيد عن 35 - شيف بروستد - السن لا يزيد عن 35 - شيف حلواني غربي - السن لا يزيد عن 35 - شيف خباز - السن لا يزيد عن 35 - شيف باريستا - السن لا يزيد عن 35 الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج