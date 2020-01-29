مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - رئيس حسابات خبرة بالمطاعم او شركات المواد الغذائيه - السن لا يزيد عن 35 - محاسب اول خبرة بالحسابات و التكاليف والمراجعة و المشتريات - السن لا يزيد عن 35 - محاسب تكاليف خبره بحسابات تكاليف المطاعم - السن لا يزيد عن 35 - محاسب عام خبره فى حسابات الموردين و العملاء و الخزينه - السن لا يزيد عن 30 الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج