مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - رئيس حسابات خبرة بالمطاعم او شركات المواد الغذائيه - السن لا يزيد عن 35 - محاسب اول خبرة بالحسابات و التكاليف والمراجعة و المشتريات - السن لا يزيد عن 35 - محاسب تكاليف خبره بحسابات تكاليف المطاعم - السن لا يزيد عن 35 - محاسب عام خبره فى حسابات الموردين و العملاء و الخزينه - السن لا يزيد عن 30 الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050923
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

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مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة2الى 3 للعمل بشركة مقاولات فى القصيم شرط الخبر

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورالكبري شركات المقاولات بالرياض محاسب سبق له العمل بمكتب محاسب ه وخ - في الجيزة مصر

مطلوب فورالكبري شركات المقاولات بالرياض محاسب سبق له العمل بمكتب محاسب ه وخ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورالكبري شركات المقاولات بالرياض محاسب سبق له العمل بمكتب محاسب ه وخبره ثلاث يجيدتسويه الميزا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/12/2019
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