مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - مدير تشغيل مطاعم خبره بالمطاعم - السن لا يزيد عن 45 - مدير منطقة مطاعم خبره باداره مجموعة مطاعم - السن لا يزيد عن 40 - مدير مطعم خبره بالمطاعم - السن لا يزيد عن 40 - مشرف مطعم خبره بالمطاعم - السن لا يزيد عن 35 - مشرف جودة خبرة لا تقل عن سنة - بكالوريس زراعة - السن لا يزيد عن 30 - مدير مطبخ خبره جيده و يفضل بمطاعم كبرى الايميل hr@ejadahr.com ******************************