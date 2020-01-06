مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر

مطلوب فورآ عمال انتاج للمصنع ميكانيكي خبره ماكينه تغليف البسكوت راتب مبدئي 3800جنيه كهربائي متخصص مي اصلاح ماكينه البسكوت راتب مبدئي 3800جنيه عدد كبير من عمال الانتاج الراتب يبد من 2400جنيه المؤهلات المطلوبه دبلومات وبدون مؤهل العمل 8ساعات العمل في اكتوبر يوجد اقامه للمغتربين سكن ممتاز يوجد تامين صحي يوجد تامين اجتماعي يوجد عقد عمل عند استلام الوظيفه اقص سن 35 سنه شباب فقط مطلوب من جميع المحافظات والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502 - 01156432683 - 01229665815