مطلوب فورآ سلطنة عمان عدد 2 ممرضة حاصله علي بكالوريوس للعمل

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
📢 🛩️مطلوب فورآ سلطنة عمان 🛩️ 🌐عدد 2 ممرضة حاصله علي بكالوريوس للعمل بمركز تجميل اسنان بمسقط #راتب 450 ريال اقامه كامله شرط حاصله على بروماترك 🌐عدد ٢ ممرضة انثي خريجة معهد أو دبلوم بدون برومترك #راتب 350 ريال اقامه كامله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم الفقى
التليفون: 01006826146

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العنوان: - القاهرة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 ريال
تاريخ الإعلان: 27/2/2021
رقم الإعلان: 2085212
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السعر
تاريخ الإعلان
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27/2/2021
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27/2/2021
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27/2/2021
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27/2/2021
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مع #مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله #شهر_عقارى ( #عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الا.
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450,000 جنيه

26/2/2021
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(للبيع)

إعلان جديد اجود ماكينة غسيل السيارات بالبخار للبيع دراسة جدوى مختصرة ل"مشروع مغسلة سيارات بالبخ.
العنوان:

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26/2/2021
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العنوان:

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القسم: 

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26/2/2021
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(طلب عمل)

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26/2/2021
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26/2/2021
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(طلب عمل)

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العنوان:

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26/2/2021
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25/2/2021
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مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تد.
العنوان:

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25/2/2021
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