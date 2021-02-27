مطلوب فورآ سلطنة عمان عدد 2 ممرضة حاصله علي بكالوريوس للعمل

(فرصة عمل)
|📢 🛩️مطلوب فورآ سلطنة عمان 🛩️ 🌐عدد 2 ممرضة حاصله علي بكالوريوس للعمل بمركز تجميل اسنان بمسقط #راتب 450 ريال اقامه كامله شرط حاصله على بروماترك 🌐عدد ٢ ممرضة انثي خريجة معهد أو دبلوم بدون برومترك #راتب 350 ريال اقامه كامله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم الفقى
|التليفون:
|01006826146
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|العنوان:
|- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085212
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