مطلوب فني موقع

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تدريبهم على العمل فى المواقع والمختبرات السن لايزيد عن 25 سنة يحمل رخصة قيادة سارية Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515