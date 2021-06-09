مطلوب فني موقع

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تدريبهم على العمل فى المواقع والمختبرات السن لايزيد عن 25 سنة يحمل رخصة قيادة سارية Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097709
30 ريال
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