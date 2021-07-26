مطلوب فني موقع خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل " فنى موقع " الشركة تتولى تدريبهم على العمل فى المواقع والمختبرات السن لايزيد عن 25 سنة يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100729
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3,000 جنيه
3,500 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
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2,500 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال
2,500 ريال
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