مطلوب فني مصاعد خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني يجيد الكهرباء والميكانيكا للمصاعد خبرة لا تقل عن 5 سنوات بنفس المجال راتب 2500 ريال ونسبة علي تركيب المصعد 250 ريال ونسبه علي عقد الصيانة 150 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مكان العمل الرياض مسمى التأشيرة فني كهرباء يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 35 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 6/1/2022
رقم الإعلان: 2118080
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