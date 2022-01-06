مطلوب فني مصاعد خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني يجيد الكهرباء والميكانيكا للمصاعد خبرة لا تقل عن 5 سنوات بنفس المجال راتب 2500 ريال ونسبة علي تركيب المصعد 250 ريال ونسبه علي عقد الصيانة 150 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مكان العمل الرياض مسمى التأشيرة فني كهرباء يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 35 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة