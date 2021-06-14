مطلوب فني كهرباء مصاعد

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني كهرباء وصيانية مصاعد خبرة في جميع الادوات الكهربية في المصاعد خبرة لا تقل عن 3 سنوات الراتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة العمل في شركة مصاعد كبري بي مدينة جدة يجيد القيادة تحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com