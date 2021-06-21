مطلوب فني كهرباء الات خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 فني كهرباء خبرة بي المصانع فتره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مؤسسة ومصنع مياه بالرياض راتب 2500 ريال + 500 ريال بدل طعام مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة فني كهرباء للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098517
3,000 ريال
3,000 ريال
2,500 ريال
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2,500 ريال
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2,500 جنيه
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2,500 جنيه