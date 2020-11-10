(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 3500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا باي ساندز للتوريدات السياحية
|التليفون:
|01127311224
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072081
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