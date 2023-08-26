مطلوب فني سلامة

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 فني سلامة يكون حاصلاً على شهادة OHSA 10 أو OSHA 30 والكفاءة الكافية للتعامل مع ممارسات السلامة الصناعية والمعرفة في التعامل مع حالات الطوارئ والتدريب على ممارسات السلامة وإشارات السلامة وعلامات التحذير للعمال ونظام تخزين سلامة المواد وتصاريح العمل الساخنة وإجراءات العمل في المناطق الخطرة والمحصورة وحماية المعدات والآلات للتشغيل الخالي من الحوادث ومعايير الصناعة و مهارات الاتصال للإبلاغ عن الحوادث وشرح برنامج السلامة للتواصل 01120210130
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 4,000 Riyal
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246431
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