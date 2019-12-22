مطلوب فني زراعة شرط يكون دبلوم زراعة قسم بساتين او حاصلات زراعية راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة جواز السفر يكون جاهز بمهنة فني زراعي او دبلوم زراعة مسمي التاشيرة فني زراعة نخيل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048 الرجاء الي ما تنطبق علية الشروط لا يراسلني