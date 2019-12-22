مطلوب فني زراعة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فني زراعة شرط يكون دبلوم زراعة قسم بساتين او حاصلات زراعية راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة جواز السفر يكون جاهز بمهنة فني زراعي او دبلوم زراعة مسمي التاشيرة فني زراعة نخيل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048 الرجاء الي ما تنطبق علية الشروط لا يراسلني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046293
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شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين

(فرصة عمل)

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اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فني طباعة - في القاهرة مصر

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العنوان:

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اتصل

2/12/2019
صورة الاعلان: شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين - في القاهرة مصر

شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنات مبيعات داخلية مؤهلات متوسطه براتب من 1500 الى 2500 ج * سكرتارية مؤهلات عليا تجيد الكمبيوتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: فني كهربائي صيانات - في القاهرة مصر

فني كهربائي صيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني كهربائي صيانات بارقي األماكن السياحية بشرم والغردقة – السن من 18 : 40سنة – راتب 2500ج + سكن + 3 .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

24/11/2019
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