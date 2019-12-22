(فرصة عمل)
|مطلوب فني زراعة شرط يكون دبلوم زراعة قسم بساتين او حاصلات زراعية راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة جواز السفر يكون جاهز بمهنة فني زراعي او دبلوم زراعة مسمي التاشيرة فني زراعة نخيل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048 الرجاء الي ما تنطبق علية الشروط لا يراسلني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046293
اتصل
اتصل
3,000 ريال
200,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
3,000 ريال
2,500 ريال
اتصل
اتصل
2,500 جنيه