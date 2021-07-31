مطلوب فني زجاج

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني زجاج خبره لا تقل عن 5 سنوات خبره بالقص والتركيب راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مكان العمل المدينة المنورة يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com