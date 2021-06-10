مطلوب فني حجامة متخصص او طبيب عام ممارس

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني حجامة او طبيب عام خبرة في الحجامة للعمل لدي مركز حجامة راقي بالرياض شرط وجود تريخص الحجامة الراتب متفق علية من 5000 الي 8000 ريال مع توفير السكن او بدل مع نسبة والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة الرياض يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام مؤهل علمي مناسب للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096869
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