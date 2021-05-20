(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام االسبلت والمركزي واالتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( – توفير التأمين الصحي واالجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخالف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094341
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