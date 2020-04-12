(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف لاقسام الصيانة بكبري الفنادق والقري السياحية - بشرم الشيخ والغردقة والجونة - السن من 18 : 40 سنة – لا يشترط المؤهل - راتب 3500 : 5000ج حسب الخبرة + حوافز ومكافات شهريه + زياده 2 في السنة - 23 يوم عمل و 7 راحة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات ) - التعيين بعقد ثابت مسجل بتأمين صحي واجتماعي الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mhmd fouad
|التليفون:
|01014616345
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057778
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