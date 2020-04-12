مطلوب فني تبريد وتكييف لاقسام الصيانة بكبري الفنادق والقري السياحية - بشرم الشيخ والغردقة والجونة - السن من 18 : 40 سنة – لا يشترط المؤهل - راتب 3500 : 5000ج حسب الخبرة + حوافز ومكافات شهريه + زياده 2 في السنة - 23 يوم عمل و 7 راحة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات ) - التعيين بعقد ثابت مسجل بتأمين صحي واجتماعي الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345