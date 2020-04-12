مطلوب فني تبريد وتكييف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فني تبريد وتكييف لاقسام الصيانة بكبري الفنادق والقري السياحية - بشرم الشيخ والغردقة والجونة - السن من 18 : 40 سنة – لا يشترط المؤهل - راتب 3500 : 5000ج حسب الخبرة + حوافز ومكافات شهريه + زياده 2 في السنة - 23 يوم عمل و 7 راحة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات ) - التعيين بعقد ثابت مسجل بتأمين صحي واجتماعي الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mhmd fouad
التليفون: 01014616345

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العنوان: - مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057778
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالاسكندريه

اسكن بارقى كومباوند بالاسكندريه

(للبيع)

حجز وحدتك الان بارقي كومباوند بوابور المياه بمقدم 50% فقط 😉 والباقى بتسهيلات 😍 شقق م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: فرصتك للسكن في العاصمة جتلك لحد عندك

فرصتك للسكن في العاصمة جتلك لحد عندك

(للبيع)

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة والحق فرصتك في امتلاك شقة في كمبوند zavani وجمب كل الخدمات حمامات س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة احلامك فى العاصمة الادارية

امتلك شقة احلامك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

شقة احلامك واستثمارك عندنا فى العاصمة الادارية الجديدة شقتك 220م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +D.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: اختار مكانك صح وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة

اختار مكانك صح وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

مكانك الصحيح عندنا فى العاصمة الادارية بامتلاك شقة وسط اجمل لاند سكيب وحمامات السباحة ومولات التجاري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: اختار نظام السداد اللى يريحك وامتلك فى العاصمة الادارية

اختار نظام السداد اللى يريحك وامتلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 245م (3 غرف نوم +ريسبشن +Living +مطبخ +3 حمام ) قريب من مطار العاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى Town Gate لضمان خصوصيتك اللى بتحلم بيها

شقة للبيع فى Town Gate لضمان خصوصيتك اللى بتحلم بيها

(للبيع)

لضمان الخصوصية اللى بتحلم بيها تعالى Town Gate بالعاصمة الادارية وامتلك شقتك بحديقة 180 م (3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

12/4/2020
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صورة الاعلان: شقتك فى العاصمة الادارية ع اجمل لاند سكيب

شقتك فى العاصمة الادارية ع اجمل لاند سكيب

(للبيع)

ع اجمل لاند سكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +تراس ) قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: داتا انتري للفنادق والشركات لتسجيل بياناتهم

داتا انتري للفنادق والشركات لتسجيل بياناتهم

(فرصة عمل)

داتا انتري للفنادق والشركات لتسجيل بياناتهم – العمل بالقاهرة لشفت 6 ساعات باستلام عقد رسمي من اول يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: بنات فقط ( هوستوس : اي استقبال النزلاء )

بنات فقط ( هوستوس : اي استقبال النزلاء )

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري المنشأت السياحية والفنادق بشرم الشيخ والغردقة بنات ( هوستوس : اي استقبال النزلاء ) مؤهل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيفات جميع التخصصات

مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

مطلوب شيفات جميع التخصصات ( سخن – خباز – جزار – حلواني ) - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: برنامج اونلاين لشركات المقاولات

برنامج اونلاين لشركات المقاولات

(للبيع)

انت كصاحب شركة مقاولات بتتعامل مع مقاولين من الباطن وبيبقى فى مشاكل كتير فى المستخلصات ولكن مع برنام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: قريب من الكافيهات امتلك شاليهك فى السخنة

قريب من الكافيهات امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

امتلك شاليهك فى السخنة قريب من الكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

باقل مقدم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باحلى الاوقات مع عيلتك قريب من اجمل بحر وكافيهات وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: باقساط مريحة وبدون فوائد امتلك شاليهك فى العين السخنة

باقساط مريحة وبدون فوائد امتلك شاليهك فى العين السخنة

(للتقسيط)

بالتقسيط المريح وبدون فوائد امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: قرارك الصح باستلام شاليه بحديقة فى راس سدر

قرارك الصح باستلام شاليه بحديقة فى راس سدر

(للبيع)

خد القرار الصح واستلم شاليهك فورا بحديقة فى راس سدر 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

12/4/2020
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