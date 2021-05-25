(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير القامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقالات ( توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب مرتين في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095294
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