مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير القامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقالات ( توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب مرتين في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن