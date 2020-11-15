مطلوب فني بصريات خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني بصريات خبره في القص والفحص والتركيب خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة راتب 3500ريال مع نسبة واحد بالميه من المبيعات مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة ينبع البحر يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073983
3,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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