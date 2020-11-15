مطلوب فني بصريات خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني بصريات خبره في القص والفحص والتركيب خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة راتب 3500ريال مع نسبة واحد بالميه من المبيعات مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة ينبع البحر يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com