مطلوب فني بصريات خبرة

(فرصة عمل)
|للتعاقد الفورى مطلوب فنى بصريات خبرة فى القص والتركيب والبيع حسن الخلق والمظهر راتب 3500 ريال 1% نسبة اضافى على المبيعات مع توفير السكن والاقامة والتامين الطبي للتواصل 01228813938 شركة طويق للتويف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01228813938
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071315
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
30 درهم
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