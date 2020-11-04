مطلوب فني بصريات خبرة

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تفاصيل الإعلان
للتعاقد الفورى مطلوب فنى بصريات خبرة فى القص والتركيب والبيع حسن الخلق والمظهر راتب 3500 ريال 1% نسبة اضافى على المبيعات مع توفير السكن والاقامة والتامين الطبي للتواصل 01228813938 شركة طويق للتويف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01228813938

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071315
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