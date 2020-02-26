(فرصة عمل)
|مطلوب فني بصريات خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بنفس المجال يجيد القص والتركيب راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة ينبع يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054829
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