مطلوب فني برمجة كمبيوتر

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لكبرى شركات الدواجن بمدينة أبها فـ السعودية فنى برمجة كمبيوتر سيارات كبيرة وصغيرة خبرة 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال ف مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً : 5 مساءً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 17/8/2021
رقم الإعلان: 2102753
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كمبيوتر - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس كمبيوتر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب IT لكبرى شركات الدواجن بأبها فـ السعودية “مهندس تقنية معلومات “ ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صو.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 ريال

15/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : بكالريوس ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: مصمم جرافيك - في الجيزة مصر

مصمم جرافيك

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى مصمم جرافيك خبرة لاتقل عن 1.
العنوان:

الجيزة - مصر

5,555 ريال

24/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager