مطلوب فني انظمة صوتية وكاميرات

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Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني خبرة بالأنظمة الصوتية وكاميرات المراقبة للعمل بمركز إسلامي بابها الراتب: 2000 ريال سعودي - مع توفير السكن التأمين الطبي والإقامة والمواصلات يجد القيادة والحاسب الآلي - متدين يتحمل ضغط العمل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية - صورة المؤهل وصورة شخصية علي الوتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

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Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 2,000 Riyal
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2186049
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