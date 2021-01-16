مطلوب فنيين مصاعد كهرباء - و مكانيكا

(فرصة عمل)
|★ #عاجل مطلوب فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) ▬ نطلب فني مصاعد (كهرباء - ميكانيكا) بشركة مقاولات مصنفة بمدينة الرياض - المملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل فني مصاعد عموما 2⃣ خبرة في مصاعد ماركة فوجى (Fuji) / ميتسوبيشي (Mitsubishi) 3⃣ حاصل على مؤهل مطابق ( دبلوم كهرباء / دبلوم ميكانيكا) 4⃣ السن لا يزيد عن 40 سنة 🔸 الإمتيازات: 1⃣ راتب شهري مجزي يحدد مع صاحب العمل في المقابلة الشخصية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|noor
|التليفون:
|01559919475
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080163
اتصل
اتصل