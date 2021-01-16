مطلوب فنيين مصاعد كهرباء - و مكانيكا

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
★ #عاجل مطلوب فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) ▬ نطلب فني مصاعد (كهرباء - ميكانيكا) بشركة مقاولات مصنفة بمدينة الرياض - المملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل فني مصاعد عموما 2⃣ خبرة في مصاعد ماركة فوجى (Fuji) / ميتسوبيشي (Mitsubishi) 3⃣ حاصل على مؤهل مطابق ( دبلوم كهرباء / دبلوم ميكانيكا) 4⃣ السن لا يزيد عن 40 سنة 🔸 الإمتيازات: 1⃣ راتب شهري مجزي يحدد مع صاحب العمل في المقابلة الشخصية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: noor
التليفون: 01559919475

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080162
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فنيين مصاعد كهرباء - و مكانيكا - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين مصاعد كهرباء - و مكانيكا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

★ #عاجل مطلوب فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري فنيين مصاعد (ك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات كاميرات المراقبه فى السعوديه ( الدمام ) : *فنى تركيب كاميرات وسنترال وأجهزة أمنيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager