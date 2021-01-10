مطلوب فنيين مصاعد كهرباء - و مكانيكا

★ #عاجل مطلوب فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) ▬ نطلب فني مصاعد (كهرباء - ميكانيكا) بشركة مقاولات مصنفة بمدينة الرياض - المملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل فني مصاعد عموما 2⃣ خبرة في مصاعد ماركة فوجى (Fuji) / ميتسوبيشي (Mitsubishi) 3⃣ حاصل على مؤهل مطابق ( دبلوم كهرباء / دبلوم ميكانيكا) 4⃣ السن لا يزيد عن 40 سنة 🔸 الإمتيازات: 1⃣ راتب شهري مجزي يحدد مع صاحب العمل في المقابلة الشخصية 2⃣ تو