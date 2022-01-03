مطلوب فنيين لشركة كبرى بالرياض

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية لشركة كبرى بالرياض وفروعها بالطائف : #مهندس_ميكانيكا_عام بكالوريوس هندسة ميكانيكا موثق وخبرة من 3 سنوات فما فوق #فني_كهرباء_عام دبلوم بشهادة موثقة وخبرة 3 سنوات فما فوق #فني_تبريد_وتكييف دبلوم خبرة #فني_ميكانيكي_مضخات دبلوم خبرة #مشغل_غسالات_ملابس خبرة #ميكانيكي_صيانة_آلات خبرة #كهربائي_عام خبرة #بنشري_وغيار_زيت_سيارات_كبيرة وتريلات خبرة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117907
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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