مطلوب فنيين لشركة كبرى بالرياض

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية لشركة كبرى بالرياض وفروعها بالطائف : #مهندس_ميكانيكا_عام بكالوريوس هندسة ميكانيكا موثق وخبرة من 3 سنوات فما فوق #فني_كهرباء_عام دبلوم بشهادة موثقة وخبرة 3 سنوات فما فوق #فني_تبريد_وتكييف دبلوم خبرة #فني_ميكانيكي_مضخات دبلوم خبرة #مشغل_غسالات_ملابس خبرة #ميكانيكي_صيانة_آلات خبرة #كهربائي_عام خبرة #بنشري_وغيار_زيت_سيارات_كبيرة وتريلات خبرة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com