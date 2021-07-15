مطلوب فنيين

مطلوب لكبري الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والجونة والسخنة والساحل - فنيون معدات مطابخ ) بخبره( - السن من 20 حتي 40 عام - الحصول علي مؤهل متوسط علي االقل - رواتب من 4000 : 5000ج حسب الخبره - بتوفير ) االقامة الكاملة - 3 وجبات – االنتقاالت - الترقية السريعة ( - 23 يوم عمل 7يوم اجازة - الزياده في المرتب مرتين في السنة- التعيين بعقد ثابت دائم شامل تأمين صحي واجتماعي