مطلوب فنيين

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبري الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والجونة والسخنة والساحل - فنيون معدات مطابخ ) بخبره( - السن من 20 حتي 40 عام - الحصول علي مؤهل متوسط علي االقل - رواتب من 4000 : 5000ج حسب الخبره - بتوفير ) االقامة الكاملة - 3 وجبات – االنتقاالت - الترقية السريعة ( - 23 يوم عمل 7يوم اجازة - الزياده في المرتب مرتين في السنة- التعيين بعقد ثابت دائم شامل تأمين صحي واجتماعي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100148
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مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر

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مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشرك.
العنوان:

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