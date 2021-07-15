مطلوب فنيين

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والجونة والسخنة والساحل - فنيون معدات مطابخ ) بخبره( - السن من 20 حتي 40 عام - الحصول علي مؤهل متوسط علي االقل - رواتب من 4000 : 5000ج حسب الخبره - بتوفير ) االقامة الكاملة - 3 وجبات – االنتقاالت - الترقية السريعة ( - 23 يوم عمل 7يوم اجازة - الزياده في المرتب مرتين في السنة- التعيين بعقد ثابت دائم شامل تأمين صحي واجتماعي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100148
5,000 جنيه
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2,500 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال
2,500 ريال
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اتصل
اتصل
2,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 جنيه