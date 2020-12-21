مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية للعمل بكبرى شركات الدهانات ببغداد العراق

عاجل مطلوب فنين صيانة ميكانيكية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دهانات حرارية وصناعية ) – ببغداد – العراق. يفضل الحاصلين على دبلوم ميكانيكا خبره لا تقل عن 3 سنوات من العمل على صيانة ماكينات الانتاج طبيعة التعاقد • الراتب مجزى جدا ويوجد مميزات اخرى سيتم معرفتها فى المقابلة الشخصية • اجازة سنوية مدفوعة الاجر + راحة اسبوعية + سكن + إقامة + مواصلات + تذاكر الطيران للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة على الايميل للتواصل وارسال السي في على الواتساب